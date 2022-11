Die Initiative Südpfalz Energie lädt zu einer Infoveranstaltung „Wärmewende in der Südpfalz“ ein, am Donnerstag, 17. November, 19 Uhr, im Bürgerhaus Maikammer. Unter anderem geht es um den Ersatz von Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen, und darum, wie dauerhaft Energie gespart werden kann. Auch die Kombination Photovoltaik und Wärmepumpe wird an einem Beispielprojekt erläutert. Zudem wird das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale präsentiert sowie einige Projekte aus der Verbandsgemeinde. Die Initiative Südpfalz-Energie ist ein Zusammenschluss von Experten und Interessierten zum Thema Klimaschutz und Energiewende – Erfahrungsträger aus dem Handwerk, der Industrie und der Wissenschaft. Der Verein wurde aus einem Projekt des Landesprogramms Integrierte ländliche Entwicklung in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 2005 gegründet und hat sich mit der Messe Tag der erneuerbaren Energien in Bad Bergzabern sowie weiteren Veranstaltungen in der Region einen Namen gemacht.