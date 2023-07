Videospiele, Drohnen, Internetstars: Das MINT-Festival am Freitag traf genau ins Herz von Kindern und Jugendlichen. Worauf der ganze Rummel abzielte.

Die Schüler kommen gar nicht mehr aus dem Staunen heraus: Zwischen Lichterketten, Springbrunnen, gemütlichen Sitzgelegenheiten und Hängematten können sie auf dem MINT-Festival am Freitag auf dem Socu-Gelände in Neustadt nicht nur viele verschiedene Experimente ausprobieren, sondern treffen nebenbei auch noch ihre Idole aus dem Internet.

MINT – das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dass das nicht staubtrocken sein muss, beweisen die verschiedenen Angebote und Stände auf dem Festival: Neben einer Minecraft-Videospielstation können die Schüler Minidrohnen fliegen lassen, sich spannende Experimente mit den „Experinauten“ Nicola Gepperth und Esra Mandaci ansehen oder an einem Mitmach-Stand selbst Naturkosmetik wie Deocremes und Lippenbalsame herstellen. Das dm-Team am Stand verteilt dazu noch kleine Werbegeschenke. Auch Vertreter der Stadtwerke Neustadt bieten auf dem Festival ein Quiz rund um das Thema Strom und Versorgung an. Die Gewinner des Spiels erhalten im Anschluss ein kleines Überraschungsgeschenk. Bei allem Spaß merkt der Nachwuchs kaum, dass er dabei viel über Informatik, Technik und Naturwissenschaften erfährt.

Influencer zu Besuch

Doch der eigentliche Höhepunkt des Festivals war der Auftritt der unter jungen Leuten bekannten Internetpersönlichkeiten Marvinvlogt (Youtube), Mitte 20, und dem 20-jährigen DerJoscha (Tiktok). Sie gelten mit mehreren hunderttausend Followern auf verschiedenen Internetplattformen als sogenannte Influencer, sind also Stars im Internet mit mächtig viel Einfluss auf die junge Generation. Normalerweise schauen Marvin Menschen im Livestream dabei zu, wie er Videospiele spielt, Joscha versorgt seine Online-Gefolgschaft regelmäßig mit Comedy-Videos. „Meine Schüler sind ganz umgehauen davon, dass sie nun ihre Idole treffen können. Sie sind begeistert, dass die beiden nun wirklich da sind“, sagt eine Lehrerin des Leibniz-Gymnasiums über ihre Klasse.

Als die zwei jungen Männer für ein Interview zu ihrer Laufbahn auf die Bühne treten, hängen die Schüler an ihren Lippen. Obwohl er selbst die Schule abgebrochen hat: Youtuber Marvin ermutigt seine Fans dazu, die Schule ernst zu nehmen und die Mitmenschen mit Respekt zu behandeln. Joscha ist macht neben seiner Internetkarriere auf dem sozialen Netzwerk TikTok noch eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Den ganzen Festivaltag stehen die beiden ihren Fans Rede und Antwort, geben Autogramme und machen gemeinsame Fotos. „Es ist echt mega, sie jetzt in echt zu sehen und mit ihnen reden zu können“, freut sich ein Schüler.

Für Unterhaltung ist gesorgt

Auch die Jugend forscht AG unter der Leitung von Sergej Buragin war auf dem Festival anzutreffen. Er selbst sei fasziniert von dem Phänomen der Influencer und dem „Rummel“ um das Thema, erzählt Buragin. Erwachsene könnten das vielleicht nicht immer nachvollziehen. Der AG-Leiter weiß aber um die Fan-Leidenschaft der Schüler und sorgt deshalb dafür, dass die vielen Fans nach dem Interview den Influencern aus nächster Nähe zujubeln können.

Nach der ganzen Aufregung kommt die kulinarische Verpflegung auf dem Festivalgelände gerade recht: Eine Getränkebar, ein Foodtruck und ein Eiswagen am Nachmittag lassen keine Wünsche offen. Die Jugendband „Call the police“ aus Diedesfeld sorgt ab dem Nachmittag mit Rock- und Popcovern für feierliche Stimmung unter den Gästen.

Planer des Projekts

Veranstaltet wird das MINT-Festival vom städtischen Bildungsbüro. Anlass war die Auszeichnung der Stadt Neustadt als MINT-Region Rheinland-Pfalz. Bettina Brück, Staatssekretärin für Bildung in Rheinland-Pfalz, begleitete die Veranstaltung mit einer Begrüßungsrede am Vormittag.