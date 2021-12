Wegen eines falsch angegebenen Datums haben am Donnerstag mehrere Menschen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollten, vergeblich vor dem Gebäude der neu eingerichteten Infekt-Sprechstunde in der Weinbergstraße 8 auf Einlass gewartet. Starten sollte die Sprechstunde laut Mitteilung der Stadtverwaltung am 23. Dezember von 14 bis 17 Uhr. Ein RHEINPFALZ-Leser, der sich dort am Donnerstag PCR-testen lassen wollte, meldete sich gegen 14.30 Uhr in der Redaktion, da er schon eine halbe Stunde vor verschlossener Tür warte und niemand öffne. Ein Anruf beim Gesundheitsamt sei ergebnislos geblieben. Um 14 Uhr hätten dort rund 30 Menschen mit ihm gewartet.

Erst an Heiligabend

Die Stadtverwaltung teilte auf Anfrage mit, dass es einen Fehler in der Kommunikation gegeben hat – Beginn der Sprechstunde sei erst am Freitag, 24. Dezember, 14 Uhr. Die Feuerwehr kläre die Menschen vor Ort darüber auf, zudem werde ein entsprechender Hinweis aufgehängt. Die Wehrleute seien ohnehin dort, da sie beim Aufbau der Infrastruktur helfen, so Stadtsprecher Tobias Grauheding, der das Ganze als „unschön“ bezeichnete.

Die Stadt hat die Sprechstunde auf der Hambacher Höhe über die Feiertage bis 3. Januar in Kooperation mit den niedergelassenen Hausärzten eingerichtet. Sie ist für alle gedacht, die befürchten, Corona-infiziert zu sein.