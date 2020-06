Warum wird eine Wohnanlage Ecke Wald-/Maxburgstraße auf der Hambacher Höhe auch „Indisches Grabmal“ genannt? Danach hat die RHEINPFALZ-Redaktion gefragt, weil es auch eine Bewohnerin gerne wissen würde. Helfen kann eine Leserin aus Neustadt, die sich am Freitag per E-Mail meldete: „Der Wohnkomplex wurde so genannt, weil er auf jenem Gelände steht, das ehemals von einer Villa und einem großen Garten zeugte. Diese Villa wurde von einem indischen Arzt bewohnt (eventuell auch gebaut). Ich glaube zu wissen, dass er Chefarzt im Hetzelstift war, das kann ich aber nicht hundertprozentig sagen.“ Indes sei sie sich beim Ursprung der Bezeichnung „Indisches Grabmal“ sicher.