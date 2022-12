Alarm für die Neustadter Feuerwehr am frühen Samstagmorgen: In einer Wohnung am Bayernplatz war ein Mensch gestürzt und konnte nicht mehr selbst die Wohnungstür erreichen. Laut Medienteam war diese aber zum Glück nur zugezogen und nicht abgesperrt, sodass die Einsatzkräfte sie mittels eines „Türfallengleiters“ öffnen konnten. Die betroffene Person wurde vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus.