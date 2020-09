Unbekannte sind am Dienstagmorgen in ein Wohnhaus in der Deidesheimer Straße in Neustadt eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 4 und 5 Uhr. Die Täter gelangten in das Haus, indem sie die Terrassentür aufbrachen. Die Bewohner wurden wegen der Geräusche wach. Vermutlich sind die Täter daraufhin geflüchtet. Den Einbruch stellten die Bewohner erst am nächsten Morgen fest. Nach ersten Ermittlungen wurde lediglich ein Geldbeutel bei dem Einbruch entwendet. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet um Hinweise unter Telefon 0621/9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.