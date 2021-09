Sieben neue Corona-Fälle in Neustadt, 16 Neuinfektionen im Landkreis Bad Dürkheim: Diese Zahlen meldete die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Freitagmittag. Somit sind in der Stadt aktuell 128 aktive Infektionen bekannt, während es im Kreis 204 sind. Die Inzidenz – die Anzahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – lag nach Angaben des Landesuntersuchungsamts Freitagmittag für Neustadt bei 116,4. Für den Kreis wurde ein Inzidenzwert von 82,2 registriert.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau kamen seit Donnerstag 20 neue Fälle hinzu. Betroffen ist auch jeweils ein Schüler zweier Schulen in Landau sowie jeweils ein Schüler einer Schule in Herxheim, Annweiler und Klingenmünster. Im Landkreis lag die Inzidenz bei 58,9.