Einen Autofahrer, der in Schlangenlinien im Zentrum Haßlochs unterwegs war, meldeten laut Polizeibericht aufmerksame Bürger am Samstag gegen 23.10 Uhr. Noch bevor der der Mann schließlich gegen 23.30 Uhr in der Haßlocher Albert-Einstein-Straße kontrolliert werden konnte, hatte er auch der Polizeistreife gegenüber durch mehrmalige Lichthupe auf sich aufmerksam gemacht. Bei dem 49-jährigen Haßlocher nahmen die Beamten starken Atemalkoholgeruch wahr. „Eine Konversation und ein Atemalkoholtest waren aufgrund seiner Alkoholisierung jedoch nicht mehr möglich“, heißt es im Bericht weiter. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutprobe an, die eine Ärztin in der Polizeiinspektion Haßloch übernahm. Seinen Führerschein musste der 49-Jährige abgeben, die Beamten leiteten ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr ein. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen oder Geschädigte der Trunkenheitsfahrt, die der Autofahrer am Samstag gefährdet hat, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.