Die Polizei hat am Sonntag gegen 13 Uhr in der Mußbacher Landstraße ein Auto entdeckt, dessen Fahrer in Schlangenlinien fuhr. Bei einer Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass Alkohol im Spiel sein könnte. Der Atemalkoholtest des 42-jährigen Fahrers ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der 42-Jährige musste sich Blut abnehmen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt.