Wie ergeht es eigentlich den Menschen in Neustadts Partnerstadt Wernigerode während der Corona-Krise? Ähnlich wie in Neustadt wurden auch dort das öffentliche Leben und die sozialen Kontakte auf ein Minimum heruntergefahren. Schulen sollen jetzt schrittweise wieder geöffnet werden, Kitas bleiben bis auf die Notbetreuung geschlossen.

Und auch im Harz darf man höchstens zu zweit in der Öffentlichkeit erscheinen, sofern man nicht zu einem gemeinsamen Haushalt gehört. Geheiratet werden darf in unserer Partnerstadt nur noch ohne Begleitung, und auch Trauerfeiern sind nur noch im engsten Kreis, unter freiem Himmel und direkt am Grab möglich.

Tobias Kascha, Leiter des Büros des Oberbürgermeisters, lobt die Wernigeröder, die sich bisher sehr gut an alle Auflagen gehalten hätten. Er berichtet: „Die Stadt ist deutlich ruhiger als in normalen Zeiten – im Stadtbild fehlen halt auch die Touristen. Aber seit den jetzt erlaubten Ladenöffnungen ist schon etwas mehr Leben zu verzeichnen.“

Gutscheinaktion auch in Partnerstadt

Zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels, der Gastronomen und Dienstleister startete eine Selbsthilfekampagne unter dem Motto „Solidarität schafft Liquidität“ mit der Möglichkeit, durch den Kauf von Gutscheinen seinen Lieblingsgeschäften durch die schwere Zeit zu helfen. Auch ein zentraler Onlineshop für die Einzelhandelsunternehmen der Innenstadt wurde von der Kaufmannsgilde Wernigerode kreiert.

Auch ein städtisches Vermittlungsportal für Hilfsangebote wurde unter dem Motto „Gemeinsam gegen Corona“ eingerichtet. „Wir wollen ein Stück weit unsere Einrichtungen zu den Leuten bringen. So bietet zum Beispiel unsere Stadtbibliothek vereinfachte Anmeldungen für digitale Medien an, und für Kinder gibt es kleine Filme aus der Kinderbibliothek oder dem Bürgerpark“, so Kascha. Und mehrmals in der Woche können die Wernigeröder ihren Oberbürgermeister per Videobotschaft empfangen, über die er sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden hält.