Den zweiten Tag in Folge ist in Neustadt kein neuer Corona-Fall gemeldet worden. Im Landkreis Bad Dürkheim kamen seit Dienstag laut der Kreisverwaltung drei neue Fälle hinzu. Der Inzidenzwert, der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner hochgerechnet angibt, lag in Neustadt am Mittwoch bei 7,5, im Kreis Bad Dürkheim bei 5,3.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden seit Dienstag drei Neuinfektionen gezählt. Jedoch wurden auch drei Fälle aus der Statistik gestrichen: In zwei Fällen wurden die Personen anderen Landkreisen zugeordnet, ein Fall war doppelt gelistet gewesen.