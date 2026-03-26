„Ursprung im 14. Jahrhundert“ steht außen groß an der Weinstube „Zur Herberge“. Das war bislang eher eine fromme Behauptung. Doch die scheint sich jetzt zu bestätigen.

„Es ist eine Sensation, die ganz sicher auch überregional für Schlagzeilen sorgen wird“, ist der Neustadter Denkmalpfleger Stefan Ulrich, der zugleich ja auch ein leidenschaftlicher Bauforscher ist, im Gespräch mit der Presse ganz aufgeregt. Denn was in dem Haus in der Mittelgasse 3 jetzt, wo man genauer hinschauen kann, so alles zu Tage tritt, das hat selbst ihn als Profi überrascht. In groben Zügen war die komplexe Baugeschichte des Anwesens, bei der auch heute selbstständige Nachbarhäuser mit hineinspielen, zwar schon länger bekannt. Aber es gab viele offene Fragen – nicht zuletzt die, ob sich eine 1382 belegte Nutzung als Gasthaus – die Rede ist von einem Hospicium „Zum Sternen“, einer Herberge für durchreisende Fremde – wirklich auf dieses Gebäude oder nicht doch eher auf das Hinterhaus bezieht.

Die mittelalterliche Gaststube ist gefunden

In diesem Punkt ist sich Ulrich inzwischen ziemlich sicher. Denn das im Kern heute existierende verputzte Fachwerkhaus in der Mittelgasse, aufgrund der Jahresringe des Bauholzes eindeutig auf 1405 datiert, wurde, wie die Bauanalyse zeigt, schon ganz bewusst als Wirtshaus geplant. Der ehemalige Gastraum im ersten Obergeschoss ist heute zwar durch eine Zwischenwand geteilt, lässt sich aber eindeutig identifizieren. Er war über eine Außentreppe von der Gasse aus zugänglich, auf die sich ebenfalls noch Hinweise im Gebälk finden. Kuriosum am Rande: Die heutige Weinstube „Zur Herberge“ liegt genau darunter, im Hochparterre. Und da sich bei der Untersuchung jetzt im Erdgeschoss auch noch massive Reste eines Vorgängerbaus nachweisen ließen, spricht vieles dafür, dass die Inschrift an der Fassade, die einst eher unter Marketinggesichtspunkten angebracht worden ist, tatsächlich den Sachverhalt trifft.

Sie wurde von der Wirtsfamilie Krieg angebracht, die das Gebäude über sechs Generationen in ihrem Besitz hatte. Im vergangenen Jahr aber erwarben Kai und Tamar Neubauer – er Sprachdozent an einer italienischen Hochschule, sie Psychotherapeutin in Neustadt – das Haus und lassen es aktuell sanieren. Während oben zwei Wohnungen entstehen, läuft der Gastbetrieb unten weiter. Nur während der Sanierung ist eine eingehende bauhistorische Untersuchung möglich. Insgesamt 14 neue Dendroproben hat Stefan Ulrich ziehen lassen – acht ergaben für die Eichenhölzer Fälldaten vom Beginn des 15. Jahrhunderts, je drei stammen aus der Renaissance- und der Barockzeit. Schon daran sieht man, wie viele Generationen sich hier verewigt haben.

Mit dem Gastraum von 1405 ist das Haus „Zur Herberge“ nach Kenntnis des Neustadter Denkmalpflegers nicht nur das älteste erhaltene Wirtshaus der Stadt und der Pfalz, sondern sogar in ganz Rheinland-Pfalz. Doch damit nicht genug mit den Superlativen: Der Bau von 1405 diente nach Ulrichs Erkenntnis zunächst wohl ausschließlich der Bewirtung, übernachten konnte man noch nicht. Das scheint wohl bereits nach kurzer Zeit als Manko empfunden worden zu sein. Denn schon 1410/15 wurde im ersten Dachgeschoss eine Dachkammer eingebaut. Auch die ist noch sehr gut erhalten – einschließlich verschiedener Zimmermannszeichen. Und das hier befindliche Hängewerk, eine Konstruktion, bei der die Dachlast über Hängepfosten auf die Wände abgeleitet wird, wodurch sich störende Stützen in den unteren Geschossen vermeiden lassen, sei ebenfalls das älteste ihm bekannte in der Pfalz, sagt Stefan Ulrich.

Für das 15. Jahrhundert sind historisch mehrere Eigentümer nachweisbar. Irgendwann vor 1491 kauft dann die einflussreiche Rebleutbruderschaft, die Vereinigung der städtischen Winzer, das Gasthaus und richtet darin wohl ihr „Clubhaus“ ein. Viele dieser Sitzungen sind archivalisch belegt. „Das älteste Gasthaus ist damit auch zugleich das älteste Zunfthaus“, frohlockt Ulrich. Schon 1502 allerdings baut die Bruderschaft ein neues Hinterhaus, auf das dann irgendwann auch die Bezeichnung „Wirtshaus zum Stern“ übergeht. Ob das Vorderhaus danach noch weiter zur Bewirtung genutzt wurde, ist nicht bekannt. Ende des 16. Jahrhunderts jedenfalls erwirbt der Stadtschreiber Philipp Bernhard Meister diesen Gebäudeteil und nutzt ihn als Wohnhaus. Das prächtige Wappen über der in dieser Zeit entstandenen Tordurchfahrt stammt von ihm.

Das älteste Gasthaus ist auch das älteste Zunfthaus

Während das Hinterhaus, das heute zum Anwesen Mittelgasse 1a gehört, bis 1755 weiter unter dem Namen „Zum Stern“ als Zunfthaus der Rebleute genutzt wird, entsteht die heutige Traditionsgaststätte „Zur Herberge“ in der Mittelgasse erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch sie soll nach dem Willen der Neubauers bald saniert werden – bei laufendem Betrieb und in enger Absprache mit den Wirten Anke und Peter Riesenberger. Bei der Instandsetzung ihrer Neuerwerbung streben die Eigentümer den höchsten Energieeffizienz-Standard an, der bei Baudenkmalen möglich ist. Das mag man aktuell noch nicht so recht glauben, wenn man sich das altehrwürdige Dach betrachtet, bei dem überall fröhlich die Sonne hereinscheint. Erfahrungen mit Denkmalsanierung haben die Neubauers allerdings bereits: Ihr Wohnhaus in Gimmeldingen, der „Hubhof“, gilt als ältestes erhaltenes Gasthaus des Weindorfs. Es stammt aus der Renaissance. Als das Ehepaar – er ursprünglich vom Bodensee, sie aus Georgien – es vor zehn Jahren instandsetzen ließ, seien die Denkmalschutzauflagen und vor allem auch die allgemeinen Bauvorschriften allerdings noch nicht so ausgefeilt gewesen wie heutzutage, lässt der Bauherr durchblicken.