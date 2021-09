In der Nacht auf Sonntag wurde in Lagerhalle im Industriegebiet Kirrweiler eingebrochen. Eine Scheibe im rückwärtigen Bereich wurde eingeschlagen. Laut Polizei wurd Bargeld gestohlen. Außerdem wurden von Unbekannten Täter drei Computer im Außenbereich zum Abtransport bereitgestellt. Die Computer wurden allerdings stehen gelassen. Die Polizei vermutet, dass die Täter gestört wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323/9550 in Verbindung zu setzen.