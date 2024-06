Ganz gemütlich sind die Königsbacher in ihre Kerwe 2024 gestartet. Am Freitagabend gab es in den Höfen Musik, gutes Essen, gute Weine und ab 21 Uhr das EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Ab Samstag wird es trubeliger. Denn um 17 Uhr startet der Kerweumzug samt Aufstellung des Kerwebaums und der Kerwerede. Damit ist die Kerwe dann offiziell eröffnet. Für Sonntag (ab 15 Uhr) und Dienstag (ab 19 Uhr) haben sich die Königsbacher ein besonderes Programm überlegt. Dann können Tanzpaare auf den Dorfplatz kommen und rund um den Brunnen tanzen. Das Ganze soll natürlich Spaß machen und möglichst viele Neugierige anlocken. Zugleich dienen die beiden Tanzrunden auch dazu, Spenden für die Gemeinde Mayschoß im Ahrtal zu sammeln. Mayschoß kämpft immer noch mit den Folgen der Flut vom Sommer 2021 – und die Königsbacher möchten sie unterstützen. Die Kerwe endet am Dienstagabend, es gibt acht Ausschankstellen.