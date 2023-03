Eine Palette an Kämpfen im K1-Kickboxen wird am Samstag in der Pfalzhalle in Haßloch zu sehen sein. Bei der Veranstaltung des „Fightclub M47“ steigen erst Kinder und Jugendliche in den Ring. Dazu muss einiges organisiert sein.

Am Abend kämpfen Amateur- und Profikämpfer. Und auch daneben wird einiges geboten. Bereits zum dritten Mal gibt es die „M47 Fight Night“. Aber auch mit Erfahrung ist die Organisation nicht immer einfach. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie einer der Veranstalter erzählt. Zunächst einmal müssten bei den Kindern und Jugendlichen passende Paarungen gewählt werden. „Anders als bei manchen anderen Kampfsportarten tritt man beim Kickboxen nicht innerhalb des Clubs gegeneinander an“, erklärt der Organisator. „Wir müssen deshalb anhand von Erfahrung und Quote abschätzen, wer etwa auf dem gleichen Level ist.“ Über Whatsapp-Gruppen sind die verschiedenen Kampfsportvereine miteinander vernetzt und feilen an der Verteilung der Kämpfe.

Kämpfe in A-Klasse

Aber auch mit den Amateuren und Profis, bei denen die Zuteilung leichter fällt, kann es zu Problemen kommen. Etwa wenn manche wegen Verletzungen oder aus anderen Gründen kurzfristig absagen und passender Ersatz gefunden werden muss. Inzwischen ist aber der Großteil der Hauptkämpfe besetzt. Kämpfer der A-Klasse – die höchste im K1-Kickboxen – werden am Samstagabend ebenfalls in den Ring steigen.

Der Wettkampf besteht aus Vor– und Hauptprogramm. Zuerst kämpfen die Kinder– und Jugendlichen. Später die Amateure und Profis. Dazwischen soll es immer wieder kurze Pausen geben, in denen Gäste sich dem kulinarischen Angebot widmen können, ohne etwas beim Sport zu verpassen. Ein Teil der Einnahmen soll dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen gespendet werden.

Information

Wo? Pfalzhalle, Am Pfalzplatz 11 67454 Haßloch.

Wann? Einlass Vorprogramm 12 Uhr, Beginn 13 Uhr.

Einlass Hauptprogramm 18 Uhr, Beginn 19 Uhr.