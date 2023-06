Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Geinsheim werden dieses Jahr so einige Vorhaben umgesetzt. Endlich, will man sagen. Denn manche Projekte ziehen sich schon seit Jahren hin, waren teilweise nicht unumstritten.

In Geinsheim stehen mehrere länger geplante Projekte vor der Realisierung. Projekte, die sowohl für Ärger als auch für Freude gesorgt haben. Oder die hoffentlich dann für Freude sorgen, wenn