Auch wenn die Duttweilerer 2021 wieder kein Weinfest auf der Straße feiern können: Ein klein wenig Spaß gibt es trotzdem. Zudem hat die Weinprinzessinnen-Krone die Besitzerin gewechselt.

Zwar hatten es viele gehofft, doch im zweiten Jahr in Folge wurde es wieder nichts mit dem Weinfest auf der Straße in Duttweiler. Allerdings wird dafür auf das 2020 erprobte Konzept des „Weinfests zum Mitnehmen“ gesetzt. Wie Ortsvorsteher Kay Lützel informierte, haben nur die Weingüter Zöller-Lagas und Geissler ihre Weinstuben geöffnet. Auf Essen beziehungsweise Cocktails zu Hause setzen Rösch, Winkelmann, die Feuerwehr und die Cocktailbar Shake.

Ein bisschen Weinfest-Flair gab es dann am Freitagabend zum Start aber doch: Nach zwei Jahren schied Weinprinzessin Jil Gehrmann aus dem Amt und übergab die Krone an Hanna Spies vom gleichnamigen Weingut. Gekrönt wurde sie von der pfälzischen Weinprinzessin Saskia Sperl, wie immer unter den Augen zahlreicher anderer Weinhoheiten aus der Region. Die 22-jährige Hanna Spies arbeitet bei der Stadtverwaltung und hofft, trotz der aktuellen Corona-Lage an vielen Veranstaltungen teilnehmen zu können.

60 Jahre Patenschaft

Bereits einen Tag zuvor hatte Duttweiler das 60-jährige Bestehen einer Weinpatenschaft mit Hockenheim feiern können. „Auf den Tag genau“ am 5. August 1962 wurde die Verbindung geknüpft, so Ortsvorsteher Lützel. Auch hier hatte Corona ein richtiges Fest verhindert. Stattdessen trafen sich zwei kleine Delegationen von Duttweiler und Hockenheim zu einem Abend im Weingut Bergdolt. Der letzte Termin für Weinprinzessin Jil, die sich darüber freute, dass es eine Präsenz-Veranstaltung sein konnte.

Spielplatz endlich saniert

Noch einen ganz anderen Grund zur Freude hatte Ortsvorsteher Lützel am selben Tag: Der Spielplatz am Dorfplatz ist fertig und wurde eingeweiht. Nach ersten Überlegungen im Ortsbeirat im Jahr 2013 war es ein durchaus steiniger Weg bis zur Freigabe. Endlich gestartet wurden die Arbeiten unter Federführung der Grünflächenabteilung im April dieses Jahres. Dabei legten sich auch Duttweilerer ehrenamtlich ins Zeug, um „mit schwerem Gerät die Trennelemente in der Dorfplatzmitte zu beseitigen“, so der Ortsvorsteher. Natürlich konnten auch die Kinder sofort ausprobieren, ob ihnen Spielhaus, Rutsche, Sandkasten, Schaukel und Balancierparcours gefallen.