Wer sich in der Küche nicht an große Experimente wagen möchte, ist mit diesem Rezept auf der sicheren Seite. Die Lebkuchen-Schoko-Brownies schmecken lecker und gelingen quasi immer.

„Wenn Gott gewollt hätte, dass ich koche, wieso hat er dann Restaurants erfunden?“ Ein großes grünes Schild mit genau dieser Aufschrift hing jahrelang sehr präsent angebracht in der Küche meiner Eltern. Es hat jedem schnell klar gemacht: In diesem Haushalt wird nicht gern gekocht – und gebacken schon gar nicht. Es sind zwar ein Rührgerät und ein Nudelholz sowie Backformen in vielen Größen vorhanden – doch alles noch originalverpackt. Dementsprechend hat es auch mir lange Zeit an Erfahrung rund um das Thema Kochen und Backen gefehlt.

In der ehemaligen WG wird sich immer noch gerne an meine Experimente in der Küche erinnert. Die brennenden Dampfnudeln – die obendrein noch komplett versalzen waren – sind nur ein Beispiel unter vielen. Mittlerweile ist es mir gelungen, meine Kochkünste auf ein, ich würde sagen, solides Mittelmaß anzuheben. Gebacken wird jedoch auch weiterhin nur zu ganz ausgesuchten Anlässen – und zur Weihnachtszeit. Und da ist es dann natürlich besonders wichtig, dass das Gebäck auch wirklich gelingt. Deshalb wird meistens auf ein bestimmtes Rezept zurückgegriffen, das sich in der Vergangenheit schon häufig bewährt hat. Die Anleitung für die Lebkuchen-Schoko-Brownies mit „Gelinggarantie“ stammt übrigens aus einer Familie leidenschaftlicher Hobby-Bäckerinnen – Sie können dem Rezept also auch geschmacklich vertrauen.

Die Zutaten

Und diese Zutaten brauchen Sie für die Brownies: Fünf Eier, zwei Tassen Zucker, ein Päckchen Vanille-Zucker, eine dreiviertel Tasse Schokopulver, eine Tasse Öl, 200 Gramm Mandeln oder andere Nüsse, zwei Tassen Mehl, ein Päckchen Backpulver, eine Tasse Sprudel und eine Messerspitze Lebkuchengewürz für den weihnachtlichen Geschmack.

Das Rezept

So werden daraus leckere Brownies: Alle Zutaten in eine Küchenmaschine oder große Schüssel geben und miteinander verrühren, bis ein ebenmäßiger Teig entsteht. Anschließend ein Backblech mit Backpapier auslegen und den Teig darauf verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei circa 180 Grad für ungefähr 40 Minuten backen. Nach dem Auskühlen das Backpapier abziehen, den Kuchen in beliebig große Stücke schneiden und vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen – das war’s!

Übrigens: Mit den Brownies können Sie auch außerhalb der Weihnachtszeit punkten. Einfach das Lebkuchengewürz weglassen und Sie haben einen saftigen Schoko-Nusskuchen, der immer schmeckt – egal zu welcher Jahreszeit! So kommen Sie mit nur einem Rezept durchs ganze Jahr – perfekt für alle Backmuffel.