Als vergleichbar mit der Situation bei uns bezeichnet Jan Winters die aktuelle Corona-Situation in seiner niederländischen Heimat. Seit 1997 lebt der Niederländer in Neustadt. Er stammt aus einem Nachbarort von Echt-Susteren – der jüngsten Partnerstadt Neustadts – und hat noch viele Kontakte und familiäre Bindungen nach Hause. „Der ganz harte Lockdown war dort etwas weniger streng als hier in Deutschland. Und die Leute haben sich meist sehr diszipliniert an die Vorgaben gehalten“, erzählt er.

Die Anzahl der Infizierten in Echt-Susteren sei wie in Neustadt stark zurückgegangen. Aktuell seien kaum noch Intensiv-Betten mit Erkrankten belegt. Daher würden die Restaurants teilweise ab 1. Juni wieder öffnen dürfen. Kindergärten und Schulen für Kinder bis zu zwölf Jahren seien schon geöffnet, die älteren Schüler gingen ab 1. Juni wieder in die Schule. „Ab dann dürfen die deutschen Nachbarn auch wieder Urlaub in den Niederlanden machen.“

Grenzen nie geschlossen

Ähnlich wie hier bei uns, lockt aber auch in Echt-Susteren das schöne Frühsommerwetter die Menschen auf die Straßen und in die Natur, wie Winters mit leichter Besorgnis beobachtet hat. Obwohl die Grenzen zwischen Deutschland und den Niederlanden nie geschlossen waren, war er selbst während des Lockdowns nur einmal in seiner Heimat, weil er die Vorgaben ernst nimmt und unnötige Reisen vermeidet.

„Was sich der Bürgermeister von Echt-Susteren einfallen ließ, um eine für den Königstag geplante Ordensüberreichung trotz Lockdowns nicht absagen zu müssen, war dort sogar eine Zeitungsmeldung wert“, erzählt Winters. „Mit einem Wagen fuhr er durch die Straßen von Echt-Susteren. Er bat die vier für ihr ehrenamtliches Engagement zu Ehrenden über Lautsprecher vor die Tür, um ihnen an diesem besonderen Tag ihren Orden im Namen des Königs überreichen zu können.“