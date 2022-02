Die Herrentoilette am Haßlocher Jahnplatz bleibt vorübergehend geschlossen. Das hat die Gemeinde mitgeteilt.

Der Grund: Am Mittwoch wurde gezündelt, Toilettenpapier sowie Äste wurden in Brand gesteckt. Dabei entstand eine nicht unerhebliche Rauchentwicklung, sodass sicherheitshalber auch die Feuerwehr verständigt wurde. Die Toilettenanlage muss nun erst einmal entlüftet, gereinigt und auf Schäden, beispielsweise an den Fugen, überprüft werden. Aus diesem Grund bleibt die Herrentoilette vorübergehend geschlossen. Die Damen- sowie die behindertengerechte Toilette sind nicht betroffen und können weiterhin genutzt werden.

In der Vergangenheit ist es laut Gemeinde immer wieder zu Fällen von Vandalismus und mutwilliger Verschmutzung gekommen, in deren Folge öffentliche Toiletten geschlossen werden mussten. „Das ist nicht nur unschön für die Reinigungskräfte, sondern auch für alle, die die Toilette nutzen möchten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass jeder Fall von Vandalismus angezeigt wird. Ob der aktuelle Vorfall in Verbindung mit einer so genannten Challenge des Videoportals TikTok steht, bei der deutschlandweit vorwiegend auf Schultoiletten gezündelt wird, sei nicht bekannt, aber auch nicht auszuschließen, heißt es weiter. Hinweise nimmt die örtliche Polizeidienststelle entgegen, Telefon 06324/9330.