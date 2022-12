Wie Imkerin Irene Heil aus jährlich gut 25 Kilogramm Bienenwachs Kerzen in allerlei weihnachtlichen Formen herstellt.

Schon beim Öffnen der Tür zu Irene Heils Bienenwachskerzen-Werkstatt ist ein zarter Duft wahrzunehmen. Gar nicht so leicht zu sagen, was da genau in der Luft schwebt. Schnell stellt sich heraus: Es ist der Geruch von naturreinem Bienenwachs.

Auf der Arbeitsfläche steht ein großer Elektrotopf, in dem das zuvor mehrfach gereinigte Bienenwachs im Regenwasserbad geschmolzen wird. Der Schmelzvorgang dauert bis zu vier Stunden. „Zum Gießen von Kerzen sollte es 60 Grad warm sein, dann ist es so flüssig, dass es auch feinste Strukturen der Hohlformen ausfüllt, aber noch so zähflüssig, dass es nicht unten wieder aus der Form herausläuft“, erklärt Irene Heil.

Gießen verlangt Geschick

Bevor sie sich ans Gießen macht, bereitet die Imkerin die Hohlformen aus Kautschuk vor. Sie befestigt den Docht an der Unterseite der Formen mit einer selbst gefertigten Holz-Gummi-Konstruktion, damit er nicht verrutschen kann, und verschließt den Rohling fest mit Gummibändern. Mit einer großen Schöpfkelle füllt sie die goldfarbene, heiße Flüssigkeit hinein.

In ihrem Sortiment finden sich kleine Nikoläuse, Tannenbäume, Sterne und Stumpenkerzen mit rundumlaufendem Relief, das eine Winterlandschaft mit dem Stern von Bethlehem darüber zeigt. „Besonders Kinder sind ganz begeistert von der Kerze in Christbaumform, bei der am Boden in einer Aussparung eine richtige Miniaturkrippe mit Maria, Josef und Jesuskind integriert ist“, berichtet Heil von den Reaktionen auf ihre Produkte. Nach etwa einer Stunde können die Formen schon wieder aufgeklappt und die fertige Kerze herausgeschält werden. Jetzt noch den Docht auf die richtige Länge kürzen, und fertig ist das kleine Kunstwerk.

Rechtzeitig loslegen

Mit dem Gießen beginnt Heil schon im Oktober, um genügend Vorräte für die Advents- und Weihnachtszeit zu haben. Samstags verkauft sie ihre Kerzen zusammen mit Honig auf dem Wochenmarkt. Gut 25 Kilogramm reines Bienenwachs verarbeitet sie pro Saison. Für die Imkerin ist das Kerzengießen in der Vorweihnachtszeit ein regelrechter Genuss. „Das ist so eine schöne, ruhige, gleichmäßige Tätigkeit. Und es riecht so gut nach Bienenwachs. Für mich ist das Entspannung pur“, meint sie strahlend.