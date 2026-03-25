In den Osterferien lädt die Abteilung „Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage“ der TuS Lachen-Speyerdorf zu einem abwechslungsreichen Ferienangebot ein.

Im Osterferienprogramm Abteilung „Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage“ der TuS Lachen-Speyerdorf erleben Kinder von sieben bis 13 Jahren aktive Ferientage mit einer Kombination aus Bewegungseinheiten und Kreativangeboten, informiert die Abteilung.

Das Programm wird in zwei Ferienblöcken im Sportpark Lilienthal, Conrad-Freytag-Str. 19, 67435 Neustadt, angeboten – jeweils von 9 bis 16 Uhr am 30. März bis 1. April sowie am 8. bis 10. April.

Das Konzept: Eine Hälfte des Tages steht im Zeichen von Bewegung, Spiel und sportlichen Elementen. Die andere Hälfte gehört der Kreativität. Die Teilnehmenden können jeden Tag aus mindestens zwei Kreativangeboten wählen und ihren Ferientag so nach den eigenen Interessen gestalten. Zur Auswahl stehen – je nach Tag – unter anderem Holzwerkstatt, Kerzenkunst, Modellieren und weitere wechselnde Angebote. „So verbindet das Osterferienprogramm Aktivität und Kreativität in einem strukturierten Tagesablauf – mit viel Raum für Freude am Ausprobieren, gemeinsames Erleben und neue Ideen“, betont der Verein.

Die Teilnahmegebühren betragen mit Vereinsmitgliedschaft 52,50 Euro für drei Tage, ohne Vereinsmitgliedschaft 73,50 Euro für drei Tage.

Kontakt

Anmeldung unter https://ticket.tus1910.de/