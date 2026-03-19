Bei der deutschen Meisterschaft der Lateintänzer konnten sich Justin Lauer und Rita Schumichin sowie Justin Rettich und Lena Hartig vom TSC Saltatio Neustadt im TV Mußbach beim Boston Club Düsseldorf gut in Szene setzen. Lauer und Schumichin erreichten in einem Feld von 61 Paaren in der Hauptgruppe Sonderklasse souverän das Finale der sechs Besten. Im Cha-Cha-Cha sahen die Wertungsrichter sie auf dem vierten Platz, sonst auf dem sechsten Platz. Der Titel ging an ein Bochumer Paar. Rettich und Hartig schafften es bei ihrer ersten gemeinsamen DM auf einen geteilten 30. Platz. Sie traten noch einmal an, im Under-21-Turnier der Sonderklasse. Hier erreichten sie unter 22 Paaren das Semifinale und schließlich den neunten Platz.