Von Bellheim nach Neustadt ist es wahrlich nicht weit. Trotzdem könnte das in dem Dorf in der Südpfalz beheimatete „bureau Heuchel-Klag“ für manche(n) an der Weinstraße noch eine Entdeckung sein – und was für eine. Da trifft es sich gut, dass sich das Künstlerkollektiv jetzt mit einer spannenden Ausstellung beim Neustadter Kunstverein vorstellt, die zudem auch noch einem der ganz Großen der Pfälzer Kunstgeschichte huldigt.

Wer sich in der Pfalz für Konzept-Kunst interessiert, kommt an Christian Heuchel und Gunter Klag nicht vorbei. Seit 1991 schon bereichern die beiden Südpfälzer