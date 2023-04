Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Neustadter Landesimpfzentrum wird jetzt auch Astrazeneca gespritzt. Nach wie vor geht es um Schutzimpfungen mit höchster Priorität. Koordinatorin Iris Kobel hat aber schon die Fortsetzung vor Augen.

Der Parkplatz für das Neustadter Landesimpfzentrum in der Speyerdorfer Straße ist am Montagmorgen gut belegt. Etliche Senioren sind von dort zu Fuß in Richtung Telekom-Hochhaus unterwegs,