Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Dienstag geht das Landesimpfzentrum Neustadt an der Weinstraße in Betrieb. Zwar gibt es 2020 keinen Corona-Impfstoff mehr, aber alle sind vorbereitet. Am dritten Adventssonntag stehen Feuerwehrleute bereit – nicht zum Löschen, sondern wegen einer Grippe-Spritze.

Der erste Stock des Telekom-Hochhauses in der Speyerdorfer Straße ist weitläufig. Die ganzen 2900 Quadratmeter hat die Stadt angemietet, um das vom Land vorgeschriebene Corona-Impfzentrum