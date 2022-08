Das Landesimpfzentrum in der Chemnitzer Straße in Neustadt schließt zum Jahresende. Künftig wird es nur noch eine zentrale Impfstelle in Bad Dürkheim geben.

Wie Stadtverwaltung Neustadt und Kreisverwaltung Bad Dürkheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung erläutern, haben sich die Rahmenbedingungen zur Impfstrategie geändert. Folglich schließt das von der Stadt Neustadt betriebene Landesimpfzentrum in der Chemnitzer Straße zum 31. Dezember. Ab dann übernehme „das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim als kommunale Ebene des Gesundheitsdienstes die Zusatzaufgabe der Covid-Impfungen für die Bürger des Landkreises Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt“. Als zentrale Impfstelle diene ab 1. Januar die vom Kreis betriebene Impfstelle in den Altbau-Räumen der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) in der Sonnenwendstraße 2 in Bad Dürkheim.

„Das damit bestehende Impfangebot für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und in Neustadt wird ausreichen, denn es impfen weiterhin auch Ärzte und Apotheker gegen Covid-19“, erklärt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld.

„Wir hoffen, dass die neuen Impfstoffe bald zugelassen werden, damit die Boosterimpfungen aufgenommen werden können“, so Ihlenfeld weiter. Sollte es aufgrund der neuen Impfstoffe im Herbst zu einem Ansturm kommen, könne das Neustadter Impfzentrum ja noch genutzt werden.

Impfen ohne Termine

Nach Angaben der Behörden sind im Neustadter Impfzentrum seit der Öffnung im Januar 2021 bislang 105.846 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. In der Hochzeit waren drei Impfstraßen in Betrieb, und es wurden 1200 Spritzen pro Tag gesetzt.

In Bad Dürkheim wurden bisher 69.572 Personen gegen das Coronavirus geimpft – zunächst im Impfzentrum in der Salierhalle, seit Dezember in der kommunalen Impfstelle. Diese ist seit Ende Januar bedarfsorientiert geöffnet. Derzeit werden dort pro Termin rund 70 Bürger geimpft – primär mit den Vakzinen von Moderna und Biontech. Die Nachfrage nach dem Impfstoff von Novavax sei gering. Wolle jemand damit geimpft werden, werde der Impfstoff besorgt. Die nächsten Impftermine in der Impfstelle in Bad Dürkheim sind am 7. und 21. September, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Kinderimpfungen sind dort am 21. September ab 16.30 Uhr möglich.

Im Landesimpfzentrum Neustadt werden immer freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr folgende Impfstoffe verabreicht: Biontech, Moderna, Novavax und Biontech U12 (Kinder). Im Durchschnitt nutzen laut Verwaltung aktuell 85 Personen den regelmäßigen Öffnungstag.

Kreis- und Stadtverwaltung betonen, dass Interessenten keinen festen Termin für Impfungen brauchen. Allerdings erleichtere eine vorherige Anmeldung die Abläufe.

Info

Weitere Informationen und die Anmeldung sind online unter www.impfen.rlp.de zu finden. Termine gibt es auch über die zentrale Telefonnummer 0800 5758100.