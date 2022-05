Das Landesimpfzentrum Neustadt reagiert auf die sinkende Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen und wird künftig nur noch freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr geöffnet sein. Bisher war die Einrichtung in der Chemnitzer Straße 2 zweimal pro Woche geöffnet gewesen. Ab Juni wird der Freitag der einzige Öffnungstag sein. Nach Angaben der Stadtverwaltung können freitags auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ihre Erst- und Zweitimpfungen erhalten. Nach dem Feiertag Fronleichnam wird das Impfzentrum am Freitag, 17. Juni (Brückentag), geschlossen sein, so die Verwaltung. Verimpft werden die Impfstoffe Biontech, Biontech U12, Novavax und Moderna. Weitere Informationen gibt es unter www.neustadt.eu/impfen.