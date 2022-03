Das Landesimpfzentrum Neustadt, Chemnitzer Straße 2, bietet weiterhin neben den Terminimpfungen auch Impfungen ohne Termin an. Da die Anfragen rückläufig sind, ändern sich ab 1. April die Öffnungszeiten, teilt die Stadtverwaltung mit. So wird Impfen ohne Termin für Menschen ab zwölf Jahren – unabhängig von Erst-, Zweit-, oder Auffrischungsimpfung – künftig zu folgenden Zeiten angeboten: montags von 9.30 bis 19 Uhr mit den Impfstoffen Biontech, Moderna und Novavax. Freitags von 9.30 bis 16.30 Uhr mit Biontech, Moderna und Biontech U12 (für Kinder). Kinder von fünf bis elf Jahren können die Erst- und Zweitimpfungen immer freitags erhalten. Der Impfstoff Novavax wird nur an Montagen verabreicht.

Weiterhin ist eine Terminregistrierung über das Landesportal unter www.impftermin.rlp.de oder über die Landeshotline 0800/5758 100 möglich. Informationen unter www.neustadt.eu/covid-19