102 Erstimpfungen mit Biontech hat das Neustadter Landesimpfzentrum am ersten Tag der Aktion „Impfen ohne Termin“ gezählt. „Es ist gut gelaufen, nur zu Beginn gab es ein bisschen Andrang“, so Impfkoordinatorin Iris Kobel. Vom Alter her seien die Impfwilligen gemischt gewesen. Am Nachmittag seien auch Minderjährige zum Zug gekommen, da das nun mit dem Impfstoff Biontech erlaubt sei.

Für Impfwillige im Alter ab zwölf Jahren besteht in dieser Woche noch heute und morgen, jeweils von 9 bis 11.45 Uhr und 13 bis 15 Uhr, die Gelegenheit, sich im Impfzentrum ohne Termin mit Biontech gegen Corona zu schützen. Fortgesetzt wird das Biontech-Angebot ohne Termin nächste Woche am 9., 10. und 12. August. Am 11. August kommt zu den gleichen Zeiten der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz. Bei ihm reicht eine einmalige Impfung, allerdings wird er nur Erwachsenen verabreicht.

Die Voraussetzungen

Impfwillige müssen ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder die Mitgliedschaft in einer deutschen Krankenversicherung nachweisen. Mitzubringen sind Personalausweis/Reisepass sowie die Krankenversicherungskarte. Bei Minderjährigen muss ein Sorgeberechtigter dabei sein oder ein Bevollmächtigter (mit Vollmacht und Kopie des Personalausweises der Sorgeberechtigten). Für den Nachweis des Alters der Kinder oder Jugendlichen reichen beispielsweise Kinderausweis oder Geburtsurkunde aus.

Auch Landkreise dabei

Das Impfen von Zwölf- bis 17-Jährigen mit Biontech bieten auch die Impfzentren in Bad Dürkheim und Landau bei Impfaktionen ohne Termin an. An der Südlichen Weinstraße diese und nächste Woche wochentags von 8 bis 14 Uhr, im Kreis Bad Dürkheim ab Freitag, 6. August.

Seit Montag wurde in Neustadt ein neuer Corona-Fall gemeldet, im Kreis Bad Dürkheim waren es laut Kreisverwaltung vier. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden sieben neue Fälle registriert, wie die dortige Kreisverwaltung informierte.