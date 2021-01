Mehrsprachige Beschilderung auf Deutsch, Englisch und Pfälzisch in den Gängen des Impfzentrums, Werbung für das Weinlesefest auf den Trennwänden – fehlt nur noch das Dubbeglas als Geschenk für die Geimpften. So stand es nach dem ersten Testlauf im Neustadter Impfzentrum in der RHEINPFALZ. Der Neustadter Karikaturist Steffen Boiselle („100% Pälzer“) und sein Team erfuhren von der Idee und setzten sie prompt in die Tat um: „Wenn es jemanden gibt, der etwas mit Pfälzer Sachen zu tun hat, sind das wir.“

Dubbegläser seien leider nicht mehr auf Lager gewesen, bedauert der Zeichner. Stattdessen kam er auf die Idee, passend zum Jahresbeginn Tageskalender mit 365 Pfälzer Cartoons für 2021 zu stiften: „In der Corona-Zeit ist ja alles blöd, da brauchen die Leute was zu lachen.“ Den Kontakt zum Impfzentrum fand Boiselle über Alexander Zeitler, der beim Impfzentrum als medizinische Fachkraft tätig ist. Sein Bruder arbeitet mit dem Karikaturisten zusammen.

50 Exemplare hat Boiselle am Montag an Zeitler überreicht – wegen des Fotoverbots im Zentrum fand die Übergabe vor dem Rathaus statt. Zum Impfstart sollen die Kalender an die ersten Geimpften gehen, sofern sie das Geschenk annehmen möchten.

Die Terminvergabe für die Impfung gegen das Coronavirus läuft seit Montag über die Telefonnummer 0800 5758 100 oder im Internet unter www.impftermin.rlp.de. Vorerst werden Impftermine nur an über 80-Jährige und Personen, die in der Altenpflege arbeiten oder in anderen medizinischen Bereichen besonderem Risiko ausgesetzt sind, vergeben.