Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstag haben sich vermutlich zum letzten Mal die Glastüren im Neustadter Telekom-Hochhaus hinter frisch Geimpften geschlossen. Das Landesimpfzentrum geht in den Stand-by-Betrieb. Was das für Personal und Standort heißt.

Ein Vater steht mit seinem Sohn am Schalter, um sich abzumelden. Auf den Stühlen dahinter sitzen ein älteres Ehepaar und ein Senior. Nach ihrer Impfung warten sie noch ein paar Minuten, falls