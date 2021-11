Das Landesimpfzentrum Neustadt wird zum 24. November reaktiviert. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel informierte, soll vorerst montags bis freitags im Ein-Schicht-Betrieb von 8 bis 16 Uhr auf drei Impfstraßen geimpft werden. Damit könnten 750 Impfwillige pro Tag versorgt werden. So schnell wie möglich soll eine zweite Schicht bis 22 Uhr installiert werden. Impfwillige müssen sich wieder über die Landesterminvergabe anmelden.

Gesucht wird vor allem noch Verwaltungspersonal, also Bürokräfte, die sich mit dem Office-Programm auskennen und vielleicht auch schon in einer Arztpraxis gearbeitet haben. Sie bekämen einen bis 31. Mai 2022 befristeten Arbeitsvertrag. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mal an personalabteilung@neustadt.eu melden.