Das Landesimpfzentrum in Neustadt (Chemnitzer Straße 2) bietet ab Dienstag Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Demnach können Impfwillige ab zwölf Jahren künftig von Montag bis Freitag zwischen 9.30 und 12.45 Uhr sowie 13.30 und 16.30 Uhr einfach im Impfzentrum vorbeikommen. Für Kinder von fünf bis elf Jahren sind immer freitags zwischen 9.30 und 12.45 Uhr sowie 13.30 und 16.30 Uhr Impfungen möglich, ergänzt die Verwaltung. Sie betont, dass Termine, die über das Landesportal gebucht worden sind, bestehen bleiben – auch wenn diese außerhalb der genannten Zeiten liegen. Kinder im Alter bis 15 Jahre müssen bei ihrer Impfung von einem Elternteil oder Sorgeberechtigten begleitet werden. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ist eine Einverständniserklärung der Eltern/Sorgeberechtigten notwendig. Auffrischungsimpfungen sind in der Regel drei Monate nach der zweiten Spritze möglich. Zur Impfung sollen folgende Unterlagen mitgebracht werden: Personalausweis, Krankenkassenkarte, Impfpass.