Beim Landesimpfentrum in Neustadt gibt es die nächste Sonderaktion: Dieses Mal sind Familien angesprochen. Sie können am Samstag zum Impfen kommen – ganz ohne Termin. Vergangenen Donnerstag gab es zum ersten Mal ein „After-Work-Impfen“ im Zentrum im Telekom-Hochhaus. Der Clou damals: Wer sich gegen eine Covid-19-Infektion impfen ließ, bekam noch eine kleine Flasche Rieslingschorle oder eine kleine Flasche Traubensaft geschenkt. 156 Menschen haben sich den Pikser abgeholt. Nun werden mit dem nächsten Angebot speziell Familien angesprochen: Sie können am Samstag von 10 bis 17 Uhr ins Impfzentrum kommen. Ganz ohne Termine, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech. Wichtig ist, dass der Personalausweis mitgebracht wird. Auch der Impfpass sowie bei Genesenen der Genesenenbescheid sollte mit dabei sein. Minderjährige müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen.