Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über fünf Wochen hat das Neustadter Krankenhaus darauf gewartet. Jetzt kann es losgehen mit der Corona-Schutzimpfung. Aber wie groß ist die Impfbereitschaft noch? Derweil werden weniger Neuinfektionen gezählt.

Bis heute Mittag werden 330 Impfdosen des schwedischen Herstellers Astrazeneca an das Landesimpfzentrum in Neustadt geliefert. Von dort gehen sie an das Marienhaus Klinikum Hetzelstift. „Wir