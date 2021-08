372 Menschen sind im Landesimpfzentrum Neustadt bislang ohne Termin geimpft worden – neben jenen mit einem Termin über das Land. Außerdem nutzen etliche junge Menschen die Möglichkeit, sich seit 3. August mit Biontech impfen zu lassen, wie Impfkoordinatorin Iris Kobel berichtet. Bislang gab es 59 Erstimpfungen von Zwölf- bis 15-Jährigen sowie 133 Erst- und 98 Zweitimpfungen für 16- bis 17-Jährige. Das Impfen ohne Termin geht am Mittwoch mit Johnson & Johnson weiter; dieser Impfstoff muss nur einmal gespritzt werden, man muss aber mindestens 18 Jahre alt sein. Am Donnerstag steht erneut Biontech im Angebot. Die Zeiten sind jeweils 9 bis 11.45 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr.

An weiteren Corona-Infektionen wurden seit Montag 13 im Landkreis Bad Dürkheim registriert, vier waren es laut Kreisverwaltung in der Stadt Neustadt. Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau kamen vier Fälle hinzu. Wie die Stadtverwaltung Neustadt mitteilt, pausiert der Neustadter Schnelltest-Bus vom 11. bis 31. August. Anlass sei die geringe Nachfrage in der Ferienzeit.