Was dem einen die Gratis-Bratwurst zum Mitnehmen, ist dem anderen die Weinschorle. Diese zumindest steht beim ersten „After-work-Impfen“ des Landesimpfzentrums Neustadt im Angebot. Termin ist am Donnerstag, 19. August, 15 bis 20.30 Uhr. Im Telekom-Hochhaus gibt es dann als Geschenk zu jeder Impfung eine kleine Flasche Rieslingschorle vom Weingut Nägele oder eine Flasche Traubensaft vom Weingut Andres. Neben Johnson & Johnson wird Biontech gespritzt, sodass auch Zwölf- bis 17-Jährige geimpft werden können, wenn sie von einem Sorgeberechtigten oder einer dazu bevollmächtigten Person begleitet werden.

Darüber hinaus läuft das Impfen ohne Termin in dieser Woche auch zu den bisherigen Zeiten weiter: am Montag, Dienstag und Freitag jeweils von 8 bis 11.45 Uhr und 13 bis 15 Uhr. Ab 23. August, also Montag nächster Woche, bietet das Landesimpfzentrum dann von Montag bis Donnerstag zur selben Zeit offene Impftermine an.

Landes-Impfbus kommt

Erstmals in Neustadt Station macht der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz, und zwar am Dienstag, 17. August. Zuerst steht er von 8 bis 12 Uhr am Edeka-Markt in Branchweiler. Am Nachmittag ist er von 14 bis 18 Uhr auf dem Wasgau-Parkplatz in Geinsheim zu finden. Angeboten werden Biontech sowie Johnson & Johnson.