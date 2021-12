Die Nachfrage war gut, der Ablauf entspannt: So lautet das Fazit der Stadtverwaltung Neustadt zu ihrer Sonderimpfaktion ohne Termin am Samstag im Saalbau. Möglich geworden war sie durch die Kooperation mit dem Praxisteam von Otmar Müller, Hausarzt in Lambrecht. Demnach wurden von 9 bis 17 Uhr 560 Corona-Spritzen gegeben, quer durch alle möglichen Altersklassen. Davon waren fünf Prozent Erst- und etwa 25 bis 35 Prozent Zweitimpfungen, alle anderen waren Boosterimpfungen. Bereits um 6.45 Uhr hätten die ersten Impfwilligen am Saalbau gewartet. Insgesamt seien die Wartezeiten wegen der Besucherführung und des Zeitfenster-Systems kurz gewesen.

