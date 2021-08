Eine weitere Woche „Impfen ohne Termin“ im Landesimpfzentrum Neustadt ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden in den vier Tagen insgesamt 529 Menschen gegen Corona geschützt, 59 davon am Mittwoch mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem nur eine Spritze erforderlich ist.

Die Aktion wird nächste Woche fortgesetzt, unter anderem mit einem „After-work-Impfen“ ab dem Nachmittag. In der kommenden Woche, genau gesagt am Dienstag, 17. August, hält außerdem der Landes-Impfbus in Neustadt: von 8 bis 12 Uhr am Edeka-Markt in Branchweiler und von 14 bis 18 Uhr am Wasgau-Markt in Geinsheim. Zu haben sind Biontech sowie Johnson & Johnson.

Acht neue Corona-Infektionen hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Donnerstag gemeldet: fünf wurden im Kreis registriert, drei in der Stadt Neustadt. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind insgesamt fünf Neuinfektionen gemeldet worden.