Alle Termine für die Booster-Impfaktion der Ortsgruppe Hambach des Pfälzerwald-Vereins am Wochenende 18./19. Dezember auf der Hohe Loog sind vergeben. Darauf hat der Verein am Donnerstag hingewiesen. Damit mehr Menschen noch vor Weihnachten gegen Corona geimpft sind, engagiert sich die Ortsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Ärztenetz Neustadt. Wer einen Termin gebucht hat, muss zur Impfung Personalausweis, Impfpass und Krankenversicherungskarte mitbringen. Mit dem Eintrag im Impfausweis kann sich der Geimpfte das digitale Zertifikat in Apotheken und Arztpraxen ausstellen lassen.