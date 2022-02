Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, soll das in Neustadt weiterhin möglichst unkompliziert tun können. Daher weist die Stadtverwaltung auf die aktuellen Möglichkeiten hin. So macht der Landesimpfbus am Freitag von 9 bis 17 Uhr Station an der Fatih Camii Moschee in der Europastraße 20. Geimpft werden die Vakzine von Johnson & Johnson, Biontech und Moderna. Möglichst sind Erst-, Zweit-, oder Boosterimpfungen. Ein Termin dafür ist nicht nötig. Kinder im Alter von zwölf bis 15 Jahren können nur in Begleitung eines Elternteils oder eines Sorgeberechtigten geimpft werden. 16- bis 18-Jährige brauchen für eine Impfung eine Einverständniserklärung der Eltern/Sorgeberechtigten. Das entsprechende Formular ist unter www.neustadt.eu/impfen zu finden. Mitzubringen sind Ausweis und Impfpass. Darüber hinaus ist das Impfen ohne Termin weiterhin auch im Landesimpfzentrum in der Chemnitzer Straße 2 möglich: montags und freitags von 9.30 bis 12.45 und 13.30 bis 16.30 Uhr sowie mittwochs von 9.30 bis 12.45 und 13.30 bis 19 Uhr. Freitags können auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ihre Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum erhalten. Wer mit dem Novavax-Impfstoff geimpft werden möchte, muss sich vorab unter https://impftermin.rlp.de anmelden.