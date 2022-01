Am Freitag und Montag macht der Landesimpfbus Halt im Neustadter Stadtgebiet. Geimpft werden die Vakzine von Johnson & Johnson, Biontech und Moderna. Am 14. Januar steht er von 9 bis 17 Uhr vor dem Gemeindezentrum der Martin-Luther-Kirche Branchweiler, am 17. Januar von 9 bis 17 Uhr vor der Festhalle in Duttweiler. Nach Angaben der Stadt wird in den Gebäuden geimpft. Am Freitag sollten mangels Parkplätze öffentliche Verkehrsmittel oder umliegende Parkmöglichkeiten genutzt werden. Impfwillige müssen ihren Ausweis und – falls vorhanden – den Impfpass mitbringen. Termine und Informationen des Landes gibt es unter https://corona.rlp.de/de/impfen sowie telefonisch unter 0800 5758100.

Derweil wurden seit Freitag in Neustadt 50 neue Corona-Fälle registriert, im Kreis Bad Dürkheim waren es laut Gesundheitsamt 90. Im Kreis Südliche Weinstraße und Landau kamen laut dem dortigen Gesundheitsamt 103 Fälle hinzu.