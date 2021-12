Der Landesimpfbus kommt am Freitag, 17. Dezember, ein weiteres Mal nach Haßloch. Bereits am 25. November hatte der Impfbus im Großdorf Halt gemacht. Neben Erst- und Zweitimpfungen werden vor Ort auch Booster-Impfungen angeboten. Geimpft wird ohne Termin. Der Impfbus steht von 9 bis 17 Uhr am Pfalzplatz in Höhe der Schillerschule. Die Impfungen finden in der Sporthalle der Schillerschule statt. In der einen Hallenhälfte gibt es den Piks, in der anderen befindet sich der Warte- und Ruhebereich, in dem man nach erfolgter Impfung noch 15 Minuten zur Beobachtung bleibt. Da die Impfnachfrage weiterhin hoch ist, muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Im Bereich vor der Sporthalle werden daher einige Parkplätze abgesperrt, damit die Wartesituation möglichst übersichtlich gehandhabt werden kann und wartende Personen nicht auf der Straße stehen müssen. Menschen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Ausweis und Impfpass dürfen nicht vergessen werden. Alle Impftermine und weitere Informationen des Landes gibt es unter https://corona.rlp.de/de/impfen sowie bei der Landeshotline 0800/5758100.