In Neustadt besteht auch nach der vorläufigen Schließung des Landesimpfzentrums die Möglichkeit für eine Corona-Schutzimpfung ohne Termin: Der Impfbus des Landes macht am Donnerstag, 7. Oktober, Halt an der Berufsbildenden Schule (BBS) in der Robert-Stolz-Straße 30. Von 8 bis 16 Uhr können sich Impfwillige dort piksen lassen. Am Samstag, 9. Oktober, steht der Landesimpfbus zwischen 11 und 19 Uhr beim SV Geinsheim, Am Wäldchen. Mitzubringen sind lediglich der Personalausweis und, falls vorhanden, der Impfpass. Alle Termine zum Impfen ohne Termin des Landes Rheinland-Pfalz gibt es unter https://impftermin.rlp.de/oeffnungszeiten. Weitere Fragen zum Thema werden beantwortet unter https://corona.rlp.de/de/impfen sowie telefonisch bei der Landeshotline 0800 5758100.