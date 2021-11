Der Andrang am Landesimpfbus am Donnerstag in Lachen-Speyerdorf war am Vormittag so groß, dass dort schon zur Mittagszeit alle Impfdosen vergeben waren. Darüber hat Stadt-Pressesprecher Tobias Grauheding informiert. „Wir bitten daher darum, dass niemand mehr zum Impfbus nach Lachen-Speyerdorf fährt.“ Der Impfbus ist noch bis 17 Uhr an der Alten Turnhalle. Ein weiterer Impfbus steht am Donnerstag in Haßloch – auch dort herrscht großer Andrang.