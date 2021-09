Im Impfbus des Landes kann man sich unangemeldet impfen lassen – und zwar am Mittwoch, 15. September, am Edeka-Markt im Stadtteil Branchweiler (Am Speyerbach 2) sowie am Montag, 27. September, am Wasgau-Markt in Geinsheim (Gäustraße 3), jeweils von 8 bis 18 Uhr. Mitzubringen sind laut Mitteilung der Stadt der Personalausweis und, falls vorhanden, der Impfpass.

Das Landesimpfzentrum im Telekom-Hochhaus (Chemnitzer Straße 2) bietet noch bis 30. September Erstimpfungen ohne Anmeldung an. Möglich ist das montags bis donnerstags von 8 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Die Zweitimpfung verabreicht dann der Hausarzt, da das Landesimpfzentrum Ende September in den Bereitschaftsmodus geht. Wer impft, teilt die Kassenärztliche Vereinigung unter Telefon 116117 mit. Zudem plant die Stadt Neustadt weitere Sonderimpfaktionen ohne Termin.

Alle Termine zum Impfen ohne Termin des Landes Rheinland-Pfalz gibt’s hier. Weiteren Fragen rund ums Thema Impfen werden hier beantwortet sowie telefonisch bei der Landeshotline 0800/5758100.