Der Landesimpfbus steht am heutigen Montag von 8 bis 16 Uhr vor dem Saalbau in Neustadt. Dort können sich Impfwillige ohne Termin piksen lassen. Damit die Wartenden nicht in der Kälte ausharren müssen, wird nach Angaben der Stadt größtenteils im Saalbau geimpft – mit Vakzinen von Johnson & Johnson sowie Biontech. Menschen im Alter von 12 bis 16 Jahren erhalten in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Impfung. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Angebot wahrnehmen. Auch Auffrischungsimpfungen sind möglich, sofern die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Wichtig, so die Stadt: Ausweis und Impfpass nicht vergessen. Weitere Informationen online unter https://corona.rlp.de/de/impfen sowie telefonisch bei der Landeshotline 0800 5758100.