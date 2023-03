Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Egal, wo der Landesimpfbus hinkommt, sind Menschenschlangen programmiert. So auch am Montag am Saalbau. Das Hetzelstift arbeitet derweil weiter an einem Konzept für seine Impfambulanz.

380 Impfwillige konnten am Montag bei der Landesimpfbus-Aktion von 8 bis 16 Uhr am Neustadter Saalbau versorgt werden. Laut Stadtverwaltung waren es zwei Drittel Auffrischungsspitzen und ein Drittel Erst- oder