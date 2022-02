Immer wieder macht der Impfbus des Landes auch an Gotteshäusern Halt. Am Freitag ist die Fatih Camii Moschee in Neustadt an der Reihe. Ein durchaus besonderer Ort für die freiwilligen Helfer und Ärzte, die sich jeden Tag auf neue Räume einstellen müssen. Denn im Bus wird im Winter nicht geimpft, er dient lediglich „als Türöffner“, wie Alexia Darm von der DRK-Wasserwacht Südliche Weinstraße berichtet. Sie und acht Mitstreiter sorgen für einen geregelten Ablauf. So wird der Unterrichtsraum zur Anmeldung umfunktioniert, dann geht es weiter zu den zwei Impfplätzen im nächsten Raum. Der Wartebereich wie die Abmeldung finden sich im Vorraum der Moschee. „Beim Freitagsgebet konnten wir auch noch den einen oder anderen vom Impfen überzeugen“, sagt Darms Kollege Daniel Dohmen.

Darüber freuen sich unter anderem auch Landesimpfkoordinator und Innenstaatssekretär Daniel Stich, die SPD-Landtagsabgeordnete Giorgina Kazungu-Haß, Oberbürgermeister Marc Weigel und der Imam Caliskan Mustafa. „Das Impfzentrum sieht man von hier, aber wir wollen auch immer wieder raus, um den Menschen ein niedrigschwelliges Angebot zu machen“, betont Stich, der an diesem Tag bereits einen Impfbus in Mainz besucht hat. Er sei froh, dass Moscheevereine in ganz Rheinland-Pfalz das Land unterstütze. Der OB freute sich über das Angebot der Neustadter Gemeinde, „uns zu unterstützen“. Die Frage bleibe, wie man die gesamte Bevölkerung zum Impfen bringe. Besonders schwierig sei dies, wenn sich die Menschen über Kanäle informierten, in die die Stadt nicht hineinwirken könne.

Rund 30 Menschen geimpft

Kazungu-Haß berichtete, dass ihr Vater, der aus Kenia kommt, mehrere Videos aus Afrika erhalten habe, in denen eindringlich vor dem Impfen gewarnt werde. „Auch bei uns gibt es noch Menschen, die wir ansprechen können, um sie mit Informationen zu versorgen und um Vertrauen zu schaffen.“

Am Ende sind es 31 Menschen, die sich in der Moschee haben impfen lassen: überwiegend Booster-Impfungen und sogar eine vierte Impfung. Eine überschaubare Anzahl, aber das beobachtet das DRK laut Darm derzeit überall.